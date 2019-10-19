Помпео похвалил Тарантино за отказ переделывать «Однажды в Голливуде» для КНР

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил отказ режиссера Квентина Тарантино переделывать фильм «Однажды в Голливуде» после того, как картину сняли с проката в Китае.

«Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая. Неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться», — написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Ранее СМИ писали, что Тарантино не будет вносить изменения в «Однажды в… Голливуде», после того как китайские регуляторы убрали его фильм из графика проката за неделю до его выхода в Китае 25 октября.

Кроме того, THR и Variety, ссылаясь на источники, сообщали, что власти Китая отложили выход картины на неопределенный срок. Как сообщили СМИ, поводом для этого стало обращение дочери актера Брюса Ли Шеннон к Национальной администрации по кинематографии Китая.

Шеннон Ли не понравилось то, как Квентин Тарантино изобразил ее отца Брюса Ли в своем новом фильме, после чего она попросила внести в картину Тарантино изменения. Актриса считает, что Тарантино не имел права называть мастера кунг-фу “высокомерным”. Ли заявила Variety, что Тарантино не мог знать актера и не имеет понятие о том, каким он был в реальной жизни. По ее словам, было бы здорово, если бы автор извинился или вовсе не говорил бы таких слов.

Ленту «Однажды в… Голлливуде» критики называют «прощанием Тарантино с 60-ми» (1960-е года в США — эпоха экономического процветания, расцвета гуманизма, движения хиппи и общих надежд на возможность построения радужного будущего, многими считающаяся «золотым веком» страны). Её действие происходит аккурат в 1969-м году в Лос-Анджелесе, где экс-кинозвезда со своим верным дублёром не очень успешно пытаются решить свои профессиональные и личные проблемы — а «золотая эпоха» стремительно движется к закату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Тарантино может уйти из кино, если “Однажды в Голливуде” хорошо примут.