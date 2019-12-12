Ритейлеры рассказали, какие телефоны выбирают россияне

В 2020 году россияне ожидают появление смартфонов с поддержкой 5G. Фото: pixabay

В 2020 году россияне ожидают появление смартфонов с поддержкой 5G. Фото: pixabay

Крупнейшие ритейлеры России рассказали, что граждане в 2019 году больше всего интересовали смартфоны с диагональю от 5,5 дюйма, тройными камерами, объемом встроенной памяти от 64 Гб и функцией NFC для бесконтактной оплаты покупок.

В хорошей камере граждане нуждаются в основном из-за активности в социальных сетях. Поэтому чаще всего покупаются телефоны, у которых есть три камеры, а также способность поддерживать фикцию трехкратного или пятикратного зума.

Эксперты предполагают, что и в предстоящем году покупатели будут интересоваться телефонами с трехмодульными камерами, поэтому производители и дальше будут соревноваться в данном направлении.

Как сообщили «РИА Новости», не меньшее россиян стали интересовать большие экраны. Спрос на смартфоны с 5,5- или 6-дюймовым экраном вырос с 5% до 46,3%.

В 2020 году россияне ожидают появление смартфонов с поддержкой 5G.

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