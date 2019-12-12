Ученые обнаружили смертельную опасность дневного сна

Ученые выяснили, что у людей, которые спят днем, повышен риск инсульта. В указанную группу также относятся люди, предпочитающие спать более 9 часов ночью.
Китайские специалисты из Университета науки и технологий в Ухане провели эксперимент. В шестилетнем исследовании приняли участие 31,7 тыс. человек, у которых ранее не было инсульта или иных проблем со здоровьем.
В результате анкетирования выяснилось, что 8% участников спали днем 90 минут и дольше. Еще 24% признались, что спали минимум 9 часов в сутки.
Как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, у последних инсульты случались чаще на 23%, чем у тех, кто спал в сутки от семи до восьми часов. Кроме того, у испытуемых, которые помимо продолжительного сна дремали днем, инсульт случался чаще на 85%.
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