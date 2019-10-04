Российские космонавты рассказали, что спасть в невесомости удобнее

На МКС находится экипаж из россиян — Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Фото: pixabay.com

На МКС находится экипаж из россиян — Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Фото: pixabay.com

Российские космонавты рассказали, что редко видят сны. Они заверили, что это происходит из-за усталости, так как работать приходится много.

Экипаж Международной космической станции вышел на прямую связь во время презентации нового проекта. Со слов Олега Скрипочка, как во время полета, так и дома сновидения он видит довольно редко. Он добавил, что хочется только добраться до каюты.

Другой космонавт экипажа Александр Скворцов заявил, сообщают «РИА Новости», что видит сны лишь иногда. Он также подчеркнул, что в невесомости спать удобно, не надо переворачиваться с боку на бок.

В настоящее время на МКС кроме российского экипажа находятся итальянцы и американцы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о зарплате космонавтов. Они могут рассчитывать на прибавку, если совершили более трех полетов.