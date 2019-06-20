Российские космонавты отказываются сдавать сперму для опытов

Ученые надеются, что первый ребенок, рожденный в космосе, будет россиянином. Фото: pixabay.com

Ученые надеются, что первый ребенок, рожденный в космосе, будет россиянином. Фото: pixabay.com

Пока что Россия планирует запустить в 2023 году спутник с мышами.

Российские космонавты не горят желаниям сдавать сперму для опытов в космосе, сообщили руководитель исследования Ирина Огнева из Института клеточной биофизики, чьи слова цитирует Sputnik 20 июня.

Огнева заявила, что исследователей обвиняют в нарушении моральных, психологических и этических правил, а среди космонавтов не удается найти добровольцев. По ее словам, предложение сдать анализы вызывает лишь улыбки и отказ.

Ученый подчеркнула, что Россия первой попала в космос и было бы здорово, если бы первый родившийся в космосе ребенок также был россиянином. На пути к подобной цели ученым предстоит преодолеть не только технологические затруднения, но и этические. Пока точно неясно, как повлияет невесомость на развитие плода. Пока что спутник “Бион-М” с мышами хотят запустить в 2023, чтобы посмотреть, смогут ли грызуны размножаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что НАСА позволит туристам посещать МКС.