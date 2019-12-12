Более четверти россиян боятся увольнения

Более четверти россиян боятся увольнения
Меньше всего страх увольнения испытывают работники в отраслях науки и образования, добычи сырья, консультирования и рабочий персонал. Фото: pixabay

Более четверти жителей РФ живут в страхе потерять работу. Опасаются такого исхода 26% граждан, работающих в отрасли безопасности, управления персоналом, транспортной сфере, а также продавцы и банковские служащие

Согласно результатам опроса службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter, показатель числа людей со страхом увольнения вырос на 2% от того, что был в прошлом квартале.

Как сообщили «Известия», 33% респондентов выразили уверенность в том, что сохранят рабочее место. Меньше всего страх увольнения испытывают россияне, работающие в отраслях науки и образования, а также добычи сырья, консультирования и рабочий персонал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагическом инциденте в результате увольнения сотрудника. Все произошло в одном из ресторанов Петербурга.

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