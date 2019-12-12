В ТНТ рассказали, почему «Слуга народа» с Зеленским пропал из эфира

Украинский сериал «Слуга народа», в котором президент Украины Владимир Зеленский играет главную роль, пропал с российского телевидения. Телеканал ТНТ рассказал, почему изменил сетку вещания.

Первые три серии «Слуги народа» были показаны на ТНТ в четверг, 11 декабря. Уже на следующий день, 12 декабря, телеканал, транслирующий сериал, изменил програму передач. По данным «Ведомостей», сериал должен был выходить ежедневно. Однако теперь на его месте стоят сериалы «СашаТаня», «Интерны» и другие.

В пресс-службе телеканала объяснили, что так было запланировано заранее. Показ первых трех серий «Слуги народа» на ТНТ был «продуманным маркетинговым ходом» телеканала и крупной платной платформы, которая запустит продолжение сериала с 12 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ТНТ покажут сериал «Слуга народа» с президентом Украины в главной роли.