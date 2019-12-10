На ТНТ покажут сериал «Слуга народа» с президентом Украины в главной роли

На ТНТ покажут сериал &#171;Слуга народа&#187; с президентом Украины в главной роли
Кадр из сериал "Слуга народа". Фото: Кинопоиск

Телеканал ТНТ покажет сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполняет нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Уже в среду, 11 декабря, российские телезрители смогут увидеть первые серии «Слуги народа». Эта история повествует об обыкновенном учителе Василии Голобородько. Педагог прислушивается к предложению учеников и выдвигает свою кандидатуру на выборы президента Украины. Сериал показывает, как изменилась жизнь Голобородько после внезапной победы на выборах.

Сериал вышел в 2015 году и состоит из трех сезонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий Дмитрий Хрусталев появился на премьере второй части комедии «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» в компании своей предполагаемой супруги, солистки группы «Фабрика» Марии Гончарук.

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