Дмитрий Хрусталев пришел на премьеру фильма «Полицейский с Рублевки» с женой

Не так давно в Сети появились слухи, что Дмитрий Хрусталев тайно женился. Возможно, избранницей шоумена стала участница группы «Фабрика» Мария Гончарук.

Во вторник, 10 декабря, Хрусталев посетил премьеру комедии «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» в компании двух солисток «Фабрики», Марии Гончарук и Александры Поповой. При этом, судя по фотоснимкам, на безымянном пальце правой руки Марии можно заметить кольцо.

Поклонники гадают, действительно ли певица стала женой Хрусталева. Ни подтверждения, ни опровержения этой информации сами звезды пока не давали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ирина Понаровская рассказала, как перенесла клиническую смерть. По словам артистки, она совсем не испытала страха.