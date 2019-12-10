«Я летела на свет»: Понаровская рассказала о клинической смерти

Певица Ирина Понаровская дала откровенное интервью Борису Корчевникову в эфире программы «Судьба человека». В частности, артистка рассказала о пережитой клинической смерти.

Во вторник, 10 декабря, в эфире передачи телеканала «Россия 1» Понаровская призналась, что перенесла серьёзную болезнь, из-за которой испытала клиническую смерть. По словам певицы, трагический инцидент произошел в 1979 году, в самом начале становления её карьеры.

Во время одного из выступлений, уйдя за кулисы, Понаровская упала в голодный обморок. Выяснилось, что у артистки отказали почки, вследствие чего наступила клиническая смерть. Певица рассказывает, что увидела себя и происходящее со стороны. Она чувствовала себя легкой, «как мыльный пузырь». При этом, отмечает Понаровская, ей не было страшно умирать. Наоборот, Ирина поняла, что должна продолжать творить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП.