Пригожин рассказал о ДТП с участием сына Валерии

Пригожин рассказал о ДТП с участием сына Валерии
Фото: Instagram

Он отметил, что машину остается отправить на списание, но главное, что все остались живы.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем Иосиф Пригожин рассказал каналу «360». Он отметил, что люди не могут себя чувствовать хорошо после аварии. Сыну Валерии уже зашили губу, но ему может понадобиться дополнительная медицинская помощь в будущем, отметил муж певицы. Пригожин рад, что все остались живы, но машину уже не восстановить.

Сейчас Валерия и ее супруг находятся в Санкт-Петербурге, поддерживают молодых в стрессовый период жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Тосненском районе. Результатом аварии стала смерть водителя Mitsubishi. Девушка за рулем Ford и двое пассажиров получили травмы. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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