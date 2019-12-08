Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла около пяти часов вечера на 122-м км трассы А-120. Автомобиль Ford, за рулем которого находилась 24-летняя девушка, вылетел на встречку, где столкнулся с Mitsubishi под управлением 45-летнего мужчины. Предполагается, что девушка не справилась с управлением из-за неблагоприятных погодных условий.

Результатом аварии стала смерть водителя Mitsubishi. Девушка за рулем Ford и двое е пассажиров получили травмы. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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