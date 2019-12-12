В Гидрометцентре рассказали о грядущих волнах мороза

Зима в России будет неоднородной. Фото: pixabay

Зима в России будет неоднородной. Фото: pixabay

Исполняющий обязанности главы российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиянам следует ждать нехолодную и неоднородную зиму.

Синоптики прогнозируют, то в среднем по стране температура будет выше нормы. Неоднородность зимы связана с прогнозируемой отрицательной фазой североатлантического колебания, сообщает «Российская газета».

По словам Вильфанда, это значит, что в России ждут частых нарушений зональной циркуляции, которые повлекут за собой частые смены погодного режима.

Метеоролог отметил, что теплая погода будет по кругу сменяться холодной. Такую неоднородную погоду будут наблюдать жители «первого естественного синоптического района» — Юго-Запада Европы, европейской части страны и Западной Сибири.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антициклон принесет холода в Петербург.