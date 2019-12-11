Антициклон принесет холода в Петербург

Настоящие морозы петербуржцы могут ждать лишь в январе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Настоящие морозы петербуржцы могут ждать лишь в январе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербург находится под гребнем антициклона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По прогнозам синоптика, погода 11 декабря ожидается облачная, без осадков.

Столбик термометра опустится до трех градусов со знаком минус.

Ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца. По словам врача-иммунолога, для компенсации недостатка солнечного света нужно использовать правильное освещение в квартире и на работе.