Антициклон принесет холода в Петербург

Петербург находится под гребнем антициклона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
По прогнозам синоптика, погода 11 декабря ожидается облачная, без осадков.
Столбик термометра опустится до трех градусов со знаком минус.
Ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца. По словам врача-иммунолога, для компенсации недостатка солнечного света нужно использовать правильное освещение в квартире и на работе.