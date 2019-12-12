Роспотребнадзор рассказал, как выбрать гирлянду на Новый год

Новогодняя гирлянда должна быть надежной и безопасной. Рекомендации по приобретению дали специалисты Роспотребнадзора.

Первое, с чем нужно определиться при покупке, будет гирлянда размещена в доме или на улице. Если повесить её планируется во дворе, к ней должны быть предъявлены повышенные требования. В частности, важна защита от влаги.

Каждая елочная гирлянда подлежит обязательной сертификации. При покупке попросите сертификат соответствия. Если он отсутствует, от приобретения следует отказаться, советуют в Роспотребнадзоре.

Следующее на, что необходимо обратить внимание — маркировка. В ней должна быть следующая информация: товарный знак, название товара, страны и фирмы-изготовителя, адрес производителя, гарантийный срок, срок службы, правила безопасного использования, потребительские свойства, сведения о типе и электрических характеристиках ламп.

«Напряжение каждой лампочки должно быть не больше 26 вольт, мощность гирлянды не может превышать 65 ватт», — уточняют специалисты.

Каждая лампа во всех режимах гирлянды должна работать. Провод не должен быть очень тонким, а контроллер и трансформатор должны быть выполнены из прочного пластика.

Перед покупкой также следует убедиться, что в инструкции нет пометки «не для елки».

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