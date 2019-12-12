Инспектора-взяточника из Петербурга обязали выплатить государству 540 тысяч

Суд в Петербурге взыскал с бывшего инспектора МЧС 540 тыс. рублей в пользу государства. Мужчина обвинен в получении взятки.

С иском в суд обратилась прокуратура Красногвардейского района. Ведомство требовало взыскать деньги с бывшего старшего инспектора отдела надзорной деятельности Красногвардейского района УНД ГУ МЧС России по Петербургу.

Основанием для этого стал обвинительный приговор, вступивший в силу. Инспектора уличили в получении взятки. Установлено, что он с января 2015 года по октябрь 2017 года получал деньги от гендиректора коммерческой организации. За определенную сумму он молчал о нарушениях. Общий размер взятки составил 540 тыс. рублей.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в доход государства денежных средств, полученных в виде взятки», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспектор МЧС в Петербурге получил семь лет условно за взяточничество.