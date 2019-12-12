Певец Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

Певец Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
Концерт Николая Носкова вызвало огромное количество положительных эмоций и восторженных отзывов. Фото: Instagram @katyalelofficial

Бывший солист группы «Парк Горького» Николай Носков дал первый концерт после перенесённого инсульта.

Выступление состоялось в «Крокус сити холле» в Москве 9 декабря.

Концерт Николая Носкова вызвало огромное количество положительных эмоций и восторженных отзывов. Концерт Носков, восстанавливающийся после инсульта, провел сидя. При этом, несмотря на оставшиеся проблемы с речью, музыкант смог представить зрителям новые песни. Поклонники, восхищенные поступком певца, встретили артиста стоя.

На концерте также присутствовали многочисленные представители шоу-бизнеса, которые поддержали коллегу по цеху своими выступлениями. Среди них такие как Лолита, Валерия, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум и многие другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на мирный уход из лейбла Тимати, Егору Криду придется, в прямом смысле, дорого заплатить за самостоятельную деятельность.

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