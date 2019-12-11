За уход из Black Star Егор Крид должен заплатить больше 100 миллионов рублей

За уход из Black Star Егор Крид должен заплатить больше 100 миллионов рублей
Возможно, даже после уплаты долга, артист не сможет полностью прекратить взаимодействие с Black Star. Фото: Instagram @egorkreed

Несмотря на мирный уход из лейбла Тимати, Егору Криду придется, в прямом смысле, дорого заплатить за самостоятельную деятельность.

О том, что Крид покинет Black Star, артист объявил весной 2019 года, объяснив, что хочет дальнейшего творческого роста и намерен развиваться отдельно от лейбла. На сегодняшний день выяснилось, что за право продолжать выступления под собственным именем Крид должен заплатить немалую сумму — 102 миллиона рублей.

Половину задолженности уже списали, поскольку певец не получил положенный ему гонорар в размере 52 миллионов рублей. Но вторую половину исполнитель будет вынужден вернуть из средств, вырученных от продажи альбомов и новых концертов. Однако, по слухам, даже это не поможет ему полностью избавиться от контроля представителей лейбла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николай Носков дал первый концерт после инсульта.

black star егор крид тимати шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии
Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга
Полицейские Калининградской области массово вырезали снежинки к Новому ...
В Ленобласти водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Петросян прокомментировал женитьбу на молодой любовнице
Еще одна жертва Соколова рассказала о домогательствах
За уход из Black Star Егор Крид должен заплатить больше 100 миллионов рублей
Николай Носков дал первый концерт после инсульта