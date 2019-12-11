За уход из Black Star Егор Крид должен заплатить больше 100 миллионов рублей

Возможно, даже после уплаты долга, артист не сможет полностью прекратить взаимодействие с Black Star. Фото: Instagram @egorkreed

Возможно, даже после уплаты долга, артист не сможет полностью прекратить взаимодействие с Black Star. Фото: Instagram @egorkreed

Несмотря на мирный уход из лейбла Тимати, Егору Криду придется, в прямом смысле, дорого заплатить за самостоятельную деятельность.

О том, что Крид покинет Black Star, артист объявил весной 2019 года, объяснив, что хочет дальнейшего творческого роста и намерен развиваться отдельно от лейбла. На сегодняшний день выяснилось, что за право продолжать выступления под собственным именем Крид должен заплатить немалую сумму — 102 миллиона рублей.

Половину задолженности уже списали, поскольку певец не получил положенный ему гонорар в размере 52 миллионов рублей. Но вторую половину исполнитель будет вынужден вернуть из средств, вырученных от продажи альбомов и новых концертов. Однако, по слухам, даже это не поможет ему полностью избавиться от контроля представителей лейбла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николай Носков дал первый концерт после инсульта.