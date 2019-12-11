Николай Носков дал первый концерт после инсульта

"Слезы душили меня почти весь концерт", - призналась Катя Лель, также пришедшая поддержать артиста. Фото: Instagram @katyalelofficial

"Слезы душили меня почти весь концерт", - призналась Катя Лель, также пришедшая поддержать артиста. Фото: Instagram @katyalelofficial

После тяжелой продолжительной болезни исполнитель впервые дал концерт «Крокус Сити Холле» в Москве, где присутствовали не только его многочисленные поклонники, но и звезды, пришедшие поддержать коллегу по цеху.

Выступления Николая Носкова вызвало огромное количество положительных эмоций и восторженных отзывов. Концерт Носков, восстанавливающийся после инсульта, провел сидя. При этом, несмотря на оставшиеся проблемы с речью, музыкант смог представить зрителям новые песни. Поклонники, восхищенные поступком певца, встретили артиста стоя.

На концерте также присутствовали многочисленные представители шоу-бизнеса, которые поддержали коллегу по цеху своими выступлениями. Среди них такие как Лолита, Валерия, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум и многие другие.

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