Николай Носков дал первый концерт после инсульта

После тяжелой продолжительной болезни исполнитель впервые дал концерт «Крокус Сити Холле» в Москве, где присутствовали не только его многочисленные поклонники, но и звезды, пришедшие поддержать коллегу по цеху.
Выступления Николая Носкова вызвало огромное количество положительных эмоций и восторженных отзывов. Концерт Носков, восстанавливающийся после инсульта, провел сидя. При этом, несмотря на оставшиеся проблемы с речью, музыкант смог представить зрителям новые песни. Поклонники, восхищенные поступком певца, встретили артиста стоя.
На концерте также присутствовали многочисленные представители шоу-бизнеса, которые поддержали коллегу по цеху своими выступлениями. Среди них такие как Лолита, Валерия, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум и многие другие.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Регина Тодоренко расплакалась на интервью с Собчак из-за вопросов об Украине.