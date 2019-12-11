Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез вопросами про Украину

Тодоренко и Топалов даже свадьбу сыграли в Италии, чтобы не провоцировать политические комментарии в СМИ. Фото: Instaram @reginatodorenko

Тодоренко и Топалов даже свадьбу сыграли в Италии, чтобы не провоцировать политические комментарии в СМИ. Фото: Instaram @reginatodorenko

Телеведущая и певица Регина Тодоренко стала новой героиней авторской YouTube-передачи «Осторожно, Собчак!». В интервью Ксения затронула сложную для ведущей тему российско-украинских отношений.

Регина Тодоренко призналась, что тема конфликта двух стран морально очень тяжела для нее, а после вопроса Собчак о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, случившемся в 2014 году, и вовсе не смогла сдержать слез. Ведущая «Орла и решки» объяснила, что сложно оставаться объективной и сохранять нейтральную позицию в таких ситуациях.

По словам Тодоренко, ей обидно, когда «вся травля падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются во всем этом». Артистка поделилась, что из-за политического конфликта её муж, певец Влад Топалов, не может познакомиться с её дедушкой, поскольку ему запрещен въезд на территорию Украины. Тодоренко призналась, что мечтает о прекращении противостояния — и даже загадывает это на день рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Собчак, она спокойно относится к тому, что её сравнивают с лошадью.