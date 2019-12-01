Собчак призналась, что ее не задевают сравнения с лошадью

Телеведущая посмотрела пародию на себя Ильи Шабельникова и отметила, что ей понравилась проделанная работа.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Блогер Satyr снял очередную пародию – на этот раз он перевоплотился в Ксению Собчак. Многие подписчики оценили старания актера лайком и подпиской, высказалась и сама пародируемая. Работа, по мнению Ксении Собчак, удалась. Она назвала Илью «талантливым человеком», который заслуженно оказался в трендах.

Журналистка заверила, что не обижается ни на одну из шуток

«Всегда повторяю свое любимое: „Человека нельзя обидеть, человек может только обидеться“»,

— заявила она, подчеркнув, что не считает себя лошадью, поэтому за ни на кого не держит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астролог предрекла расставание Богомолова и Собчак. Астролог убеждена в скором расставании звезд из-за их тотальной несовместности.