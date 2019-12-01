Астролог предрекла расставание Богомолова и Собчак

Супруг нечасто появляется на фотографиях, которые выкладывает Собчак. "Чувства, вспыхнувшие, как спичка, обычно быстро перегорают", - резюмирует Фалькоа. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Супруг нечасто появляется на фотографиях, которые выкладывает Собчак. "Чувства, вспыхнувшие, как спичка, обычно быстро перегорают", - резюмирует Фалькоа. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Астропсихолог Ирина Фалькоа рассказала, что брак телеведущий Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова обречен на провал.

Астролог убеждена в скором расставании звезд из-за их тотальной несовместности. По мнению Фалькоа, 38-летняя Собчак — слишком властная и агрессивная для «чувствительного и мягкого» 44-летнего Богомолова. Пара столкнется с трудностями из-за разных целей: романтический режиссер склонен «витать в облаках», а прагматичная Ксения Анатольевна стремится «твердо стоять на ногах».

Кроме того, психолог рассказала, что молодожены с трудом могут вести совместный быт. Поводом к расставанию, по слова Фалькоа, может послужить усталость Богомолова «быть на вторых ролях».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, спустя два месяца после свадьбы, Собчак и Богомолов все еще не съехались.