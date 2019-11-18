Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе

Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Константин Богомолов и Ксения Собчак прибыли на свадьбу в катафалке. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Свадьба состоялась два месяца назад, но супруги до сих пор не спешат съезжаться.

О том, что телеведущая и режиссер, состоят в гостевом браке, сообщает «СтарХит». Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе. По предварительным данным, мужу звезды не удалось ужиться с ее матерью. Людмила Нарусова якобы осталась недовольна эпатажной свадьбой и не особо общалась до и после нее с режиссером.

Напоминаем, что Ксения Собчак состояла в отношениях с Максимом Виторганом, но потом что-то пошло не так и их брак распался. Практически сразу телеведущая начала встречаться с Константином Богомоловым, за которого она вышла замуж 13 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соловьев раскричался, комментируя свадьбу Собчак и Богомолова. Телеведущий заявил, что супруги устроили шоу фриков и ничего иного от них никто не ждал.

константин богомолов ксения собчак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка после инсульта в Турции описала, каково находиться в коме
Суд продлил арест экс-начальнику УФСИН Мойсеенко
Невский район готовят к приезду Владимира Путина
Соколова поместили в «Кресты», ОНК Петербурга нарушений не ...
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Лолита рассказала, сколько зарабатывает и тратит
Шепелев и Кудрявцева сцепились из-за шутки об ориентации
Экс-игрок «Зенита» не хочет, чтобы в сборную России брали иностранцев