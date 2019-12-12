Россиян начнут бесплатно информировать о положенных льготах

Государственная Дума приняла закон, согласно которому россияне смогут выбрать вариант получения информации о льготах, которые им полагаются.

В России создадут единый механизм информирования россиян о положенных им льготах. Каждый россиянин сможет сам выбрать, как он будет получать информацию: через госуслуги, единый кол-центр или при личном обращении в госорганы.

Благодаря этому люди смогут своевременно и в удобном формате получить всю необходимую информацию о льготах и компенсациях, сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день далеко не все россияне знают о положенным им льготах и выплатах. Он добавил, что в стране обязательно должна появиться такая система информирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с первого января россиян лишат ряда льгот.