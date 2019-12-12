С первого января россиян лишат ряда льгот

С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот. Так, отменятся ежемесячные компенсации, выплачиваемые отдельным категориям граждан, в частности. Изменения коснутся и малых предпринимателей.

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. К ним же относятся студенты и аспиранты, взявшие академический отпуск по медпоказаниям. В силу вступят также новые поправки к закону „О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Как сообщает издание Life.ru, со следующего года семья, доход которой менее двух прожиточных минимумов, при рождении детей смогут получать пособие. Выплаты будут осуществляться, пока ребенку не исполнится три года, их размер равен средней зарплате.

Кроме того, наступает отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Ограничения затронут предпринимателей, которые осуществляют сбыт маркированной продукции: лекарств, меховых изделий и обуви. По данным специалистов, из-за его отмены налоговая нагрузка при переходе на альтернативные режимы может вырасти на половину.

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