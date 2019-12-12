Ленобласть выделит 60 млн рублей садоводствам

Правительство Ленинградской области увеличивает финансирование программы благоустройства дачных массивов на 45%. Садоводствам выделят 60 миллионов рублей из бюджета.

Как сообщили в областном правительстве, эит деньги пойдут на восстановление и развитие объектов инфраструктуры садоводств. Средства из регионального бюджета будут выделяться на конкурсной основе.

Для этого дачникам необходимо предоставить проектно-сметную документацию. При этом не менее половины членов СНТ должны иметь регистрацию в Ленобласти.

Региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу принимает заявки на участие с 16 декабря текущего года по 20 января следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским садоводам и огородникам предоставили новые льготы.