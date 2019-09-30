Российским садоводникам и огородникам предоставили новые льготы

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила предоставления налоговых льгот садоводческим товариществам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, предприниматели, которые не вступили в товарищество, должны будут выплачивать ту же сумму, что и члены объединений. В соответствии с законом, с вносимых платежей не будут вычитаться налоги на прибыль.

Те, кто не вступил в садовническое товарищество, теперь обязан выплачивать средства за приобретение, содержание и создание имущества общего пользования. Помимо того, их обяжут оплачивать капитальный и текущий ремонт.

Отмечается, что ежегодный платеж индивидуальных предпринимателей должен равняться взносу, сделанному членами товарищества.

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