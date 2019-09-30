Российским садоводникам и огородникам предоставили новые льготы

Российским садоводникам и огородникам предоставили новые льготы
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила предоставления налоговых льгот садоводческим товариществам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, предприниматели, которые не вступили в товарищество, должны будут выплачивать ту же сумму, что и члены объединений. В соответствии с законом, с вносимых платежей не будут вычитаться налоги на прибыль.

Те, кто не вступил в садовническое товарищество, теперь обязан выплачивать средства за приобретение, содержание и создание имущества общего пользования. Помимо того, их обяжут оплачивать капитальный и текущий ремонт.

Отмечается, что ежегодный платеж индивидуальных предпринимателей должен равняться взносу, сделанному членами товарищества.

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Российским садоводникам и огородникам предоставили новые льготы