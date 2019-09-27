В России предложили узаконить профессию «домохозяйка»

В Госдуме подчеркнули, что мужчины также должны иметь возможность работать "домохозяйкой". Фото: pixabay

В Госдуме подчеркнули, что мужчины также должны иметь возможность работать "домохозяйкой". Фото: pixabay

Профессию «домохозяйка» могут приравнять к остальным в России. Запись о профессии предложили заносить в трудовую книжку, а также начислять трудовой стаж. Соответствующая петиция опубликована на сайте «Российской общественной инициативы».

В предложении говорится, что домохозяйкам оплачивать работу по прожиточному минимуму, а также установить выплату на детей в семье, не достигших возраста 14 лет. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что предложение является интересным.

В Госдуме подчеркнули, что в таком случае должно сохраняться гендерное равенство и представители мужского пола также должны иметь возможность работать «домохозяйкой». Однако Нилов заявил, что страна пока не готова начать реализацию инициативы. Он также предложил, что государству лучше заняться строительством детских садов, чтобы у женщин была возможность ходить на полноценную работу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что муфтий Москвы предложил узаконить многоженство ради прав женщин.