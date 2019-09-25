Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство ради прав женщин

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства во всей России. Такая практика, по его словам, поможет решить ряд социальных проблем.

В том числе связанных с тем, что число женщин в России превышает количество мужчин на 10 миллионов.

«Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены», — приводит слова муфтия РИА Новости.

В законодательстве, как подчеркнул Аляутдинов, должны быть учтены права и обязанности каждого из супругов. На мужчину при этом возлагается финансовое обеспечение семьи и долг равномерно распределять свободное время между женами.

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин назвал целесообразной легализацию многоженства в мусульманских регионах России.