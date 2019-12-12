Дороги в Ленобласти отремонтируют за миллиард рублей

Ленинградская области выделит из дорожного фонда один миллиард рублей на ремонт дорожного покрытия в населенных пунктах. Средства также пойдут на капитальные ремонты, реконструкции развязок и проездов.

В Комитете по дорожному хозяйству акцентировали внимание на то, чтобы муниципальные власти грамотно составляли документацию для получения областных субсидий. Кроме того, в комитете дали рекомендацию увеличить объемы работы по приему на баланс бесхозных участков областных дорог.

Региональный дорожный фонд за три года оказал поддержку в ремонте более 450 километров дорог и улиц в муниципальных образованиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленобласти определят размеры субсидий на ремонт муниципальных дорог, общая протяженность которых составляет 11,4 тыс. километров. В прошлом году за счет помощи муниципалам были отремонтированы улицы во Всеволожске, Гатчине, Выборге и других поселках.