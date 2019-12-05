Власти Ленобласти определят размеры субсидий на ремонт дорог

Власти Ленинградской области еще не решили какое количество денег будет выделено на ремонт дорог. Протяженность муниципальных дорог составляет 11,4 тысячи километров.

В ГКУ «Ленавтодор» сообщили что, каждый год на ремонт дорог выделяют около 1 млрд рублей. Отремонтировать планируют участки, которые проходят по Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому районам.

В 2018 году за счет помощи муниципалам были отремонтированы улицы во Всеволожске, Гатчине, Выборге и других поселках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в первый же день зимы пошел снег, но спецтехника справилась и с осадками, и с наледью. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщили в ГКУ «Ленавтодор». За воскресенье 400 машинам спецтехники удалось почистить две тысячи километров проезжей части, а также все обочины