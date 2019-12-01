Дороги Ленобласти чистили 400 единиц техники

В первый же день зимы пошел снег, но спецтехника справилась и с осадками, и с наледью.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщили в ГКУ «Ленавтодор». За воскресенье 400 машинам спецтехники удалось почистить две тысячи километров проезжей части, а также все обочины. Для этого пришлось использовать четыре тысячи кубометров песко-соляной смени и более 130 тонн чистой соли. Дорожники отметили, что старались оперативно реагировать на жалобы автомобилистов и отправлялись убираться туда, откуда поступало их больше всего.

В пресс-службе подчеркнули, что часть дорог было обработано реагентами, чтобы снизить количество ДТП. Эксперты просят водителей соблюдать ПДД, а пешеходов быть осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый день зимы в Петербурге начался со снегопада. Первые снимки начали появляться в интернете еще несколько часов назад. Сначала с неба падали мелкие снежинки, но теперь из-за снега плохо видно что-либо еще.