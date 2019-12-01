Первый день зимы в Петербурге начался со снегопада

Первый день зимы в Петербурге начался со снегопада
Фото: gazeta.spb.ru

Горожане делятся фотографиями в социальных сетях и радуются приближающимся праздниками.

Первые снимки начали появляться в интернете еще несколько часов назад. Сначала с неба падали мелкие снежинки, но теперь из-за снега плохо видно что-либо еще. Петербуржцы, от мала до велика, радуются наступившей зиме и хвастаются красивыми фотографиями во «Вконтакте» и других соцсетях.

Фото: gazeta.spb.ru

Спасатели же просят их быть осторожными, так как зима – это не только Новый год, но и увеличение количества ДТП и прочих неприятных инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к 2020 в Петербурге на треть увеличат парк снегоуборочной техники. В эту зиму в Красносельском районе будут работать 179 единиц уборочной техники.

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