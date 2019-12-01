К 2020 в Петербурге на треть увеличат парк снегоуборочной техники

Губернатор Александр Беглов в ходе проверки дорожных и жилищно-коммунальных предприятий Красносельского района сообщил о том, что в 2020 году на треть планируют расширить парк снегоуборочной техники.

В эту зиму в Красносельском районе будут работать 179 единиц уборочной техники.

«Подготовка к зиме — это ежедневная работа для меня, — рассказал глава города. — Мы в этом году увеличили штат дворников и кровельщиков, привели все снегоплавильные станции в порядок, проверили укомплектованность техники. Ещё треть нужно закупить в следующем году».

В 2019-2020 году в городе принимать и утилизировать снег будут 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов. В следующем году начнется проектирование еще 3 снегоплавильных пунктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что видеорегистратор запечатлел аварию на перекрестке Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы, где каршеринг не пропустил едущий по главной автомобиль