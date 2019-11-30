В Петербурге очередной «Яндекс.Драйв» стал виновником ДТП

"Совсем не видит, куда он едет", - подписал публикацию автор. Фото: vk.com/spb_today

"Совсем не видит, куда он едет", - подписал публикацию автор. Фото: vk.com/spb_today

Видеорегистратор запечатлел аварию на перекрестке Измайловского проспекта и 1-й Красноармейской улицы, где каршеринг не пропустил едущий по главной автомобиль.

Съемкой ДТП, произошедшего около пяти часов вечера 30 ноября, поделился второй участник столкновения, который двигался по главной. Он опубликовал видео в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». На кадрах ролика видно, что водитель за рулем «Яндекс.Драйв» уверенно едет наперекор автомобилю, двигающемуся на большой скорости. Вероятно, каршеринг надеялся «проскочить», но не получилось.

Однако в комментариях мнения разделились: некоторые интернет-пользователи сочли, что аварии можно было бы избежать, если бы водитель пострадавшего авто притормозил перед перекрестком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП в Карелии: перевернулся микроавтобус, ехавший в Финляндию.