В Карелии перевернулся микроавтобус, который вез людей в Финляндию

В Карелии перевернулся микроавтобус, который вез людей в Финляндию
Микроавтобус вез пассажиров в Финляндию. Фото: пресс-служба ГИБДД по Карелии.

Ранним утром в субботу, 30 ноября, на трассе «Сортавала» в Карелии произошло дорожное происшествие, в котором пострадали люди.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, авария произошла в половину седьмого утра на 378-м километре федеральной трассы «Сортавала», неподалеку от села Колатсельги.

Водитель микроавтобуса «Фольксваген» не справился с управлением на заснеженной трассе и вылетел в кювет на затяжном повороте. В машине находились восемь пассажиров.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели всех пассажиров и оказали разовую помощь. Одну женщину пришлось госпитализировать в медучреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вартемягах произошло лобовое столкновение: пострадали две девочки-подростка.

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