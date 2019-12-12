В Пулково за текущий год увеличился пассажиропоток

За прошедшие 11 месяцев 2019 года аэропорт Пулково обслужил 13 195 340 пассажиров. Это число на 8,6% больше, чем в 2018 году.

Было обслужено 113 456 взлетно-посадочных операций. Это на 2,6 процента больше показателя за прошедший год.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 8 077 219 человек. Он увеличился на 11,1%. Также возрос объем перевозок на международных воздушных линиях почти 5 процентов.

Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по объему перевозок в Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД начнет борьбу с наркотиками в интернете. Проектом данного закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотических средств и других запрещенных веществ с использованием интернета.