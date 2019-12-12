Невский проспект замер из-за пробок

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере, осуществленного при строительстве космодрома «Восточный». Подозреваемых, как и обвиняемых в преступлении на данный момент нет. По версии следствия, нарушители выводили денежные средства через ООО «ПСО «Казань», где провели обыски.