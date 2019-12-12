Невский проспект замер из-за пробок

Невский проспект замер из-за пробок
Пробка. Фото: скриншот «Яндекс.Навигатора»

Движение в центре Санкт-Петербурга остановилось из-за ДТП, которое произошло на перекрестке Невского проспекта и Лиговского проспекта.

Водители стали беспокоиться из-за пробок на Невском проспекте и прилегающих улицах, об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Пробки».

Машины стоят на Невском проспекте в сторону площади Восстания от Казанского собора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере, осуществленного при строительстве космодрома «Восточный». Подозреваемых, как и обвиняемых в преступлении на данный момент нет. По версии следствия, нарушители выводили денежные средства через ООО «ПСО «Казань», где провели обыски.

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