Дирекцию Минкультуры возглавил осужденный за хищение в Эрмитаже

В Северо-Западной дирекции Минкультуры место руководителя Николая Циганова занял Михаил Новиков, ранее осужденный за мошенничество в Эрмитаже. Там он занимал должность заместителя директора музея.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в четверг, 12 декабря, Михаила Новикова назначали в должность исполняющего обязанности директора.

Предшественником Новикова является Николая Циганов, который руководил Дирекцией Минкульта с октября прошлого года.

Отметим, что Новиков все еще отбывает наказание. Летом прошлого года суд приговорил его к 2,5 годам условного срока за мошенническое хищение в размере более 30 млн рублей. Эти средства были выделены на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Новиков дал признательные показания.

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