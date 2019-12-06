Андрей Оборин покинет должность главы налоговой службы Ленобласти

Андрей Оборин возглавлял Управление ФНС Ленобласти в течение шести лет. Точная причина его ухода, как и следующее место работы, неизвестны.

О том, руководитель УФНС региона покинет свою должность, стало известно в пятницу, 6 декабря. Это последний день работы Оборина в качестве главы областной налоговой службы. В чем причина увольнения чиновника, неизвестно. Как пишет портал 47news, возможно, к нему есть вопросы от вышестоящего руководства.

Есть и другая версия ухода Оборина — ротация кадров. Предположительно, вакантное место займет новый сотрудник, не связанный ни с Петербургом, ни с Москвой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с петербургского предпринимателя взыскали задолженность в размере 30 миллионов рублей. В течение трех лет нарушитель уклонялся от уплаты налогов. Кроме того, в 2017 году он задолжал сотрудникам своей компании 400 тысяч рублей.