Гендиректор фирмы в Петербурге недоплатил 30 млн рублей налогов

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Гендиректор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 30 млн рублей

Как полагает следствие, злоумышленник в 2016 году с целью уклонения от уплаты налогов предоставил в налоговый орган декларации с неверно указанным налогом подлежим уплате, тем самым совершил уклонения от уплаты в бюджет налогов на общую сумму 30 млн рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, в 2017 году он не выплатил семи работникам организации заработную плату на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что международной деловой газете Financial Times вышла хвалебная статья, посвященная российской системе налогообложения и технологиям, используемым ФНС.