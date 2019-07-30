Financial Times поразило то, как в России считают налоги

В международной деловой газете Financial Times вышла хвалебная статья, посвященная российской системе налогообложения и технологиям, используемым ФНС.

Благодаря двум новым дата-центрам, куда стекаются сведения с каждого пробитого в магазине чека, и внедрению новой системы подсчетов в России стало возможным планирование объема поступления НДС в казну с точностью до 1%. Раньше разница между планом и реальностью составляла около 20% (для сравнения, в Великобритании – 9,1%). С 2014 по 2018 год НДС стал собираться лучше на 64%, в то время как рост номинального потребления домохозяйств составил 21%. Сейчас эту же систему правительство РФ хочет внедрить среди самозанятых.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с пальмового масла сняли налоговые льготы