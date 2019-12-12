На мать, потерявшую машину с ребенком, составили административный протокол

В полицию Красносельского района Петербурга поступило обращение от женщины. Она рассказала, что ее внедорожник угнали, а в машине находился ее 4-х летний сын.
Полиция занялась розыском автомобиля.
Через некоторое количество время женщина позвонила в полицию и сообщила, что она припарковала свой автомобиль на другом парковочном месте.
По факту произошедшего был оставлен административный протокол.
По закону запрещается оставлять детей до 7 лет в машине одних.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.