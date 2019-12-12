На мать, потерявшую машину с ребенком, составили административный протокол

В полицию Красносельского района Петербурга поступило обращение от женщины. Она рассказала, что ее внедорожник угнали, а в машине находился ее 4-х летний сын.

Полиция занялась розыском автомобиля.

Через некоторое количество время женщина позвонила в полицию и сообщила, что она припарковала свой автомобиль на другом парковочном месте.

По факту произошедшего был оставлен административный протокол.

По закону запрещается оставлять детей до 7 лет в машине одних.