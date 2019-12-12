В Санкт-Петербурге открыли выставку к 80-летию победы на реке Халхин-Гол

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге открыли выставку «Неизвестная война. К 80-летию победы на Халхин-Голе». Бои шли на реке Халхин-Гол в Монголии с весны до осени 1939 года между СССР и Японией.

Среди представленных экспонатов можно обнаружить уникальные вещи, которые были найдены на местах боев. Данные артефакты нашли участниками межрегиональной экспедиции поисковиков и ученых из Иркутска, Читы, Москвы, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Участникам экспедиции удалось установить место гибели летчиков Савина и Крючкова. Об этом рассказывает пресс-служба Западного военного округа.

Посетители выставки могут увидеть множество редких фотографий, на которых были запечатлены советские военачальники. На одной из фотографий можно заметить командующего Первой армейской группой комкор Г.К. Жукова. Также среди экспонатов представлено много личных вещей солдат, боеприпасы, два трофейных японских артиллерийских орудия, пулеметная лента и другие экспонаты.

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