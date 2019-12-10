Ресторана не будет: павильон напротив Пискаревского кладбища выкупил «Ленрезерв», там расположится музей

Возможно, первые экспонаты выставки в павильоне напротив кладбища будут представлены уже к 27 января 2020 года - 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Baltphoto

Возможно, первые экспонаты выставки в павильоне напротив кладбища будут представлены уже к 27 января 2020 года - 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Baltphoto

Не так давно жители Петербурга с возмущением отреагировали на ресторан, появившийся напротив Пискаревского кладбища. Сегодня стало известно, что помещение выкупил «Ленрезерв», теперь там разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда.

Расположенное по адресу проспект Непокоренных, 63А заведение под названием «Цветы» закрыли, после того, как местные жители пожаловались на возмутительное расположение общепита губернатору Петербурга Александру Беглову.

Сегодня, 10 декабря, в пресс-службе городской администрации рассказали, что новый владельцем павильона стало патриотическое объединение «Ленрезерв». Организация планирует создать в помещении экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда. Ожидается, что выставка будет готова принимать посетителей уже к 9 мая 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о негодовании жителей Калининского района, обнаруживших на месте цветочного павильона при кладбище ресторан.