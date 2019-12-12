В Петербурге нужно построить 700 км велодорожек

В Петербурге нужно построить 700 км велодорожек
Фото: pixabay.com/

Горожане рассказали, где они хотят кататься на велосипедах.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщили в Городском центре управления парковками. Три месяца сотрудники принимали предложения от петербуржцев, которые рассказывали, где они хотят видеть новые места для катаний. В общей сложности, чтобы реализовать их желания, нужно проложить 700 километров велодорожек. Пока что власти готовы сделать только две из них.

Большая часть сообщений поступила от жителей новый жилых комплексов, а также от петербуржцев, которые живут на юго-западе Санкт-Петербурга. Они хотят не только новые велодорожки, но и расширение уже имеющихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти хотят развивать велосипедную инфраструктуру. Сети благоустроенных велодорожек планируют разместить в Кировском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском районах и в Сосновом Бору Ленинградской области.

велодорожки
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