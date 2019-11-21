В Ленобласти хотят развивать велосипедную инфраструктуру

В Ленобласти хотят развивать велосипедную инфраструктуру
На данный момент велосипедом пользуются 15% жителей. Фото:pixabay.com

Сети благоустроенных велодорожек планируют разместить в Кировском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском районах и в Сосновом Бору Ленинградской области.

В администрации региона считают, что реализация данного проекта сможет помочь приобщить жителей регионов к здоровому образу жизни, а также разгрузит дорожный трафик.

Инициативу властей посчитали хорошей 68 процентов респондентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что источником химического запаха в Купчино может быть канализация. Сообщения на едкий запах начали поступать вечером 20 ноября.

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В Ленобласти хотят развивать велосипедную инфраструктуру
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