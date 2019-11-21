В Ленобласти хотят развивать велосипедную инфраструктуру

Сети благоустроенных велодорожек планируют разместить в Кировском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском районах и в Сосновом Бору Ленинградской области.
В администрации региона считают, что реализация данного проекта сможет помочь приобщить жителей регионов к здоровому образу жизни, а также разгрузит дорожный трафик.
Инициативу властей посчитали хорошей 68 процентов респондентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что источником химического запаха в Купчино может быть канализация. Сообщения на едкий запах начали поступать вечером 20 ноября.