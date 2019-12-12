Ученым и студентам Петербурга вручат гранты от правительства

Ежегодно на гранты поступает больше 2 тысяч заявок. Фото:gov.spb.ru

Ежегодно на гранты поступает больше 2 тысяч заявок. Фото:gov.spb.ru

В этом году больше 1,7 тысяч исследователей в Петербурге получат гранты и награды от правительства города. Общая сумма составит 87 миллионов рублей.

На данный момент в городе вручают 310 именных стипендий правительства. 440 студентов и аспирантов получают гранты, а 222 кандидатов наук получают субсидии. На гранты ежегодно приходит больше двух тысяч заявок.

Александр Беглов также рассказал, что в 2020 году пройдет вручение десяти стипендий правительства в области физических наук имени Жореса Ивановича Алферова. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Данная система вручения грантов работает в городе с 1994 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская достопримечательность — Государственный музей-заповедник Петергоф поставил новый рекорд по посещаемости. В этом году в музее побывали более 6,2 млн туристов.