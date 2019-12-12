Жену Тарасова обвинили в отсутствии вкуса и подражании другим

Жену Тарасова обвинили в отсутствии вкуса и подражании другим
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94/

Костенко нарядила новогоднюю елку и получила огромное количество негативных комментариев.

Снимок появился в Instagram-аккаунте Анастасии Костенко. На фотографии вся семья в сборе – Дмитрий Тарасов, его беременная жена и маленькая Милана. Внимание к себе привлекла елка на заднем плане, которую подписчики назвали безвкусной копией деревца, наряженного женой Джигана. Фанаты решили, что Костенко подглядела у нее идею и постаралась украсить свою ель также, но вышло плохо.

Некоторые отметили, что плохой вкус Анастасии негативно сказывается на ребенке, которую воспитывают в таких условиях.

«Как у всех инстаграмных горе-звезд»,

— пишет одна из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременная жена экс-супруга Бузовой оказалась в больнице. Девушку госпитализировали сразу после того, как вернулась с Турции.

анастасия костенко Дмитрий Тарасов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ивлеева о намерении рожать: «Вы сейчас обалдеете»
Жену Тарасова обвинили в отсутствии вкуса и подражании другим
Петросян ответил на слухи о свадьбе
В Петербурге разыскивают мужчину, который не выходит на связь 10 дней
Ни один российский клуб не вышел в плей-офф Лиги Европы
В Киришах собираются открывать завод по производству чипсов
В Ленобласти из дома украли вещей на 14 млн рублей
Госдума повысила минимальные зарплаты россиян