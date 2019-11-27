Беременная жена экс-супруга Бузовой оказалась в больнице

У Тарасова появилась еще одна дочка от Анастасии Костенко, Милана. В сентябре 2019 года стало известно, что пара вновь ожидает прибавления. Фото: Instagram @tarasov23

У Тарасова появилась еще одна дочка от Анастасии Костенко, Милана. В сентябре 2019 года стало известно, что пара вновь ожидает прибавления. Фото: Instagram @tarasov23

Девушку госпитализировали сразу после того, как вернулась с Турции.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем Анастасия Костенко рассказала в Instagram-аккаунте. Она отметила, что они всей семьей хотели отдохнуть у моря, но все пошло не так, как хотелось. Модель почувствовала недомогание и ей пришлось отправиться в больницу – врачи приняли решение оставить ее под наблюдением на какое-то время. Сейчас Анастасия Костенко дома и призывает подписчиков не переживать. Вдаваться в подробности девушка отказывается, так что причина госпитализации неизвестна.

В комментариях девушку осудили за легкомыслие – они убеждены, что с перелетами можно было и повременить. Сейчас жена Дмитрия Тарасова находится на седьмом месяце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Тарасов хочет платить в 8 раз меньше алиментов старшей дочери. По информации StarHit, на сегодняшний день спортсмен готов выделять Ангелине 50 тысяч рублей в месяц.